ЦБ: россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при кредитовании

Россияне в 2023 году стали чаще жаловаться в Центробанк (ЦБ) на кредитные организации из-за навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита, однако в основном эти претензии связаны с договорами, заключенными год назад или ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Количество таких жалоб составляет более 60 процентов. Самый распространенный вид дополнительных услуг — приобретение различных страховок, а также, например, подписок на онлайн-кинотеатры, консультаций психолога, астролога или ветеринара, юридических услуг, телемедицинских консультаций.

В Центробанке подчеркнули, что заемщик может приобрести эти услуги, однако это должен быть осознанный выбор, не под давлением менеджера и не с помощью уловок на сайте или в мобильном приложении банка. Регулятор напомнил, что в России действуют законы о сквозном «периоде охлаждения», в течение которого можно отказаться от таких услуг и вернуть деньги, по новому закону с января 2024 года его длительность увеличится с 14 до 30 дней, а кредитор будет обязан предупредить заемщика о приобретенных дополнительных услугах и возможности от них отказаться.

Кроме того, существует запрет предустановленных согласий клиентов (так называемый запрет «галочек»), а также другие нормы, ограничивающие возможность манипуляций и повышающие уровень информирования заемщика о своих правах.