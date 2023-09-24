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18:07, 24 сентября 2023Мир

Германия объявила о поставках Украине надводных дронов

Минобороны Германии заявило о намерении поставить Украине 50 надводных дронов

Фото: Leah Millis / Reuters

Минобороны Германии заявило о намерении поставить Украине 50 надводных дронов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте бундесвера.

Как стало известно, партия устройств должна прибыть на Украину в кратчайшие сроки. Кроме того, Берлин пообещал Киеву обширный пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро.

В него включат зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, зимнее снаряжение, комплекты запасных частей к уже поставленным системам и транспортной техники, а также снаряды, мины, другую бронетехнику.

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что отдельные проекты стали возможны за счет пожертвований из фондов министерства и сотрудничества с промышленными партнерами.

Ранее бывший депутат бундестага Ян ван Акен заявил о необходимости прекращения поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он выразил мнение, что текущей концепции победы Украины настал конец. Экс-депутат бундестага призвал уделять возможности переговоров столько же внимания, сколько и поставкам оружия Киеву.

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    Анна Щербакова
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