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01:37, 24 сентября 2023Интернет и СМИ

Житель Крыма спел гимн России в бывшей квартире Зеленского

Житель Крыма с триколором в руках спел гимн России в бывшей квартире Зеленского

«Крым 24 |Z| Все новости Крыма» / Telegram

Житель Крыма с триколором в руках спел гимн России в бывшей квартире президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовали в Telegram-канале «Крым 24».

На первых кадрах мужчина стоит на улице возле входа в жилой комплекс «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия (входит в городской округ Ялта), где располагается бывшая недвижимость украинского лидера, он размахивает российским флагом. Далее крымчанина показывают стоящим на строительных лесах с лопатой в руках посреди одной из комнат в квартире, ранее принадлежавшей Зеленскому.

27 июля стало известно, что Владимир Зеленский окончательно лишился квартиры в Ялте, недвижимость перешла в собственность Крыма.

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать имущество Зеленского 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов отметил, что та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры. Он заявил, что выполнит свое обещание и не позволит «врагам России» зарабатывать в Крыму.

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    Александра Синицына
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