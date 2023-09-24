Российские военные раскрыли подробности уничтожений танков Leopard в ЛНР

Бойцы ЗВО раскрыли подробности уничтожений танков Leopard под Стельмаховкой

Российские военные Западного военного округа (ЗВО) раскрыли подробности уничтожения двух немецких танков Leopard под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР). По словам разведчика 1-й гвардейской танковой армии, бронемашины были поражены при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет», передает РИА Новости.

Военнослужащий пояснил, что противник выдвигался на огневые позиции в ночное время и, как только танки заняли рубежи для нанесения огневого поражения, по ним был открыт артиллерийский огонь.

Первый танк был подбит снарядом в гусеничный каток, второй пытался уехать с позиции, но застрял. Экипажи покинули свои машины и скрылись, добавил разведчик.

Как только позволила погода, российские военные нанесли по танкам удар беспилотником «Ланцет» и уничтожили оба. Украинские бойцы попытались эвакуировать подбитую технику, однако артиллеристы не позволили им этого сделать, наблюдая за участком с дронов.

Когда эвакуационная группа в составе еще одного Leopard и советского танка приблизилась к машинам, разведка передала координаты расчету реактивной системы залпового огня «Град», которая нанесла удар. Эвакуация закончилась бегством противника.

22 сентября Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили два танка Leopard немецкого производства на купянском направлении.