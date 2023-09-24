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06:24, 24 сентября 2023Культура

Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после потери мужа

КП: Лещенко заявил, что Пахмутова стойко держится после потери мужа Добронравова
Александра Пахмутова

Александра Пахмутова. Фото: Андрей Никеричев / агентство «Москва»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о состоянии вдовы лауреата Государственной премии СССР, поэта Николая Добронравова, композитора Александры Пахмутовой после потери мужа.

По словам певца, 93-летняя композитор чувствует себя «неплохо» и «держится стойко». «Александра Николаевна — большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело — это была удивительная пара…», — заявил певец.

Ранее сообщалось, что Пахмутова стойко перенесла новость об уходе из жизни супруга, в браке с которым прожила почти 70 лет, однако сейчас состояние женщины тяжелое в эмоциональном плане, она постоянно плачет. Известно, что композитор не отвечает на телефонные звонки и отказывается от участия в телевизионных программах за гонорары.

В ночь на 17 сентября ушел из жизни лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Церемония прощания с Добронравовым состоялась в среду, 20 сентября, в Концертном зале имени Чайковского.

Позже народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко рассказал о состоянии поэта в последние дни его жизни.

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    Марина Совина
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