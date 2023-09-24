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03:37, 24 сентября 2023Мир

Делегация Пакистана посетит Россию для переговоров об импорте нефти

The News: делегация Пакистана посетит Россию для переговоров об импорте нефти

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Делегация из Пакистана во главе с главой Минэнерго Мухаммадом Али посетит Россию с 10 по 12 октября для участия в конференции по энергетическому сотрудничеству двух стран. Пакистанская сторона планирует договориться с Москвой о долгосрочном контракте на импорт российской нефти. Об этом пишет местная газета The News со ссылкой на источники.

По их информации, с помощью российских поставок Пакистан планирует разнообразить источники энергии и справиться с высокими ценами на нефтепродукты. Также пакистанская делегация планирует обсудить долгосрочные поставки российской нефти, сжиженного природного газа (СПГ), а также проект газопровода «Север — Юг» («Пакистанский поток»).

Как отмечает издание, стороны впервые обсудят вопросы энергетики после того, как в июне этого года в Пакистан прибыла первая партия российской нефти. После этого поставки прекратились, «поскольку местные нефтеперерабатывающие заводы не проявили интереса к импорту нефти марки Urals», заявил собеседник издания.

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При этом, говорят источники, российская нефть может повлиять на цены на внутреннем рынке Пакистана только в том случае, если все местные НПЗ начнут регулярно импортировать ее.

Ранее сообщалось, что после изучения результатов переработки пробной партии российского сорта нефти Urals объемом 100 тысяч тонн Пакистан решил не платить за него цену выше потолка, установленного странами G7 в размере 60 долларов за баррель. Отдельно республика обратилась к России с просьбой продавать нефть более качественных сортов, таких как Sokol или Siberian Light Oil, которые стоят дороже. Однако чиновники не уверены, что Москва готова на скидку.

В июне сообщалось, что Пакистан получил первую партию российской нефти объемом 100 тысяч тонн и оплатил ее в юанях. Премьер-министр республики Шехбаз Шариф подчеркнул, что сделка станет началом новых отношений между Пакистаном и Россией.

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    Марина Совина
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