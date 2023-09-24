Myśl Polska: ненависть к России наносит ущерб экономике Польши

У Польши ненависть к России превышает любовь к своей стране, поэтому она наносит ущерб, в частности государственной экономике. Такое мнение раскрыто в издании Myśl Polska.

По мнению автора статьи, польская политика строится на том, чтобы доказать, кто больше всех любит США и Украину и презирает все российское. «Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России... Собственное счастье нас не интересует», — сказано в материале.

Такой позиции придерживается и польская правящая партия «Право и справедливость», благодаря политике которой американо-индийский торговый маршрут обойдет территорию Россию. Однако из-за поддержки такого решения Польша не станет одним из важных инфраструктурных центров. «Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве», — указано в статье.

Ранее польские СМИ назвали правду злейшим врагом правящей партии страны. Польская оппозиция и вовсе пригрозила трибуналом президенту и премьеру, если «Право и справедливость» вновь победит на выборах 15 октября. Чиновников и глав предприятий хотят привлечь к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления.