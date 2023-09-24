Микроавтобус с 15 российскими школьниками попал в ДТП

Под Екатеринбургом микроавтобус с 15 школьниками попал в ДТП

В Свердловской области микроавтобус с 15 школьниками, а также с сопровождающими столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Минздрав региона в своем Telegram-канале.

Пострадала 12-летняя ученица, ее госпитализировали в больницу Екатеринбурга с травмой головы. Медики оказывают подростку помощь. Остальных детей бригада осмотрела на месте, травм у них не выявлено.

ДТП произошло на 291-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel при развороте не уступил дорогу микроавтобусу Mercedes, в результате чего произошло столкновение. Машина и автобус вылетели с дороги. Устанавливаются причины и последствия аварии.

Утром 24 сентября в Нижегородской области также произошло крупное ДТП, в котором, по последним данным, пострадали 17 человек.