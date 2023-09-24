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13:32, 24 сентября 2023Спорт

В ПСЖ ответили на критику Месси о поздравлениях с победой на чемпионате мира

Глава ПСЖ Аль-Хелаифи заявил, что клуб поздравлял Месси с победой на ЧМ-2022

Фото: Brad Penner / Reuters

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ответил на критику со стороны бывшего форварда клуба Лионеля Месси из-за поздравления с титулом чемпиона мира. Его слова передает RMC Sport.

Глава французского клуба заявил, что команда поздравляла Месси с победой на мундиале-2022. «Все видели, как мы поздравляли Месси на тренировке. Каждый поздравил его, но лично. Мы же французский клуб. Было бы неправильно устраивать вечеринку на стадионе. Мы обязаны уважать нашу страну, футболистов сборной Франции и их болельщиков», — объяснил он.

Ранее Месси в интервью YouTube-каналу Olga рассказал, что стал единственным игроком, которого в ПСЖ не поздравили с победой на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

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    Дарья Коршунова
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