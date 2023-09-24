В Белоруссии заявили о назревании в мире революционной ситуации

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил, что в мире назрела революционная ситуация

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что в мире назрела революционная ситуация, когда Запад больше не может навязывать свою волю и оказывать давление на Глобальный Юг. Его слова приводит агентство Белта.

Министр отметил, что большая часть стран Глобального Юга не хочет больше находиться под неоколониальным гнетом и действует в рамках своих национальных интересов, что объясняет укрепление таких объединений, как БРИКС и ШОС.

«Глобальная коалиция — это то, к чему мы все должны стремиться. На сегодняшний день такая глобальная коалиция, к сожалению, отсутствует», — сказал Алейник, выразив надежду на то, что ООН будет двигаться в направлении восстановления глобальной солидарности и доверия.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что санкционная политика угрожает безопасности человечества и представляет собой форму неоколониализма.