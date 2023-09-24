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15:50, 24 сентября 2023Спорт

Романцев прокомментировал призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

Романцев счел провокацией вопрос Карпину об отъезде российских игроков в Европу

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на призыв наставника национальной сборной Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты. Его комментарий передает «Спорт-Экспресс».

«Честно говоря, не ожидал на это такой шумной реакции, да еще с привкусом политики и безумными обвинениями в стремлении развалить наш футбол. Лично мне эта история представляется желанием придать сказанному тренером элемент скандальности», — заявил Романцев, сочтя вопрос журналистов провокационным. Он добавил, что уехавшие за рубеж футболисты улучшили свой уровень.

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26 мая 2022

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Дарья Коршунова
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