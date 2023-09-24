ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» и продлил серию без побед до семи матчей

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» 3:3 и продлил серию без побед до семи матчей

Московский ЦСКА сыграл вничью на выезде с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:3. К 50-й минуте игры хозяева вели 3:1 благодаря голам Алексея Миронова и Егора Голенкова, оформившего дубль. Однако затем гости сравняли счет. Отличились Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев. Первый мяч красно-синих забил на 29-й минуте защитник Келлвен.

Таким образом, армейцы продлили серию без побед до семи матчей. Команда Владимира Федотова не выигрывает 19 августа. За это время красно-синие допустили одно поражение и шесть раз подряд сыграли вничью. На данный момент ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Ростов» поднялся с 12-й на 11-ю строчку, набрав десять баллов.

В параллельном матче «Краснодар» дома обыграл «Урал». Игра завершилась со счетом 2:0. У хозяев отличился Кевин Ленини. Защитник гостей Егор Филипенко оформил автогол.