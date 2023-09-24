Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
2:0
Завершен
Кэмерон Норри
Чжухай (м)
Пари Нижний Новгород
3:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Зенит
1:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Ак Барс
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
2:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Ростов
3:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Локомотив-Кубань
83:85
Завершен
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
21:03, 24 сентября 2023Спорт

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» и продлил серию без побед до семи матчей

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» 3:3 и продлил серию без побед до семи матчей

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Московский ЦСКА сыграл вничью на выезде с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:3. К 50-й минуте игры хозяева вели 3:1 благодаря голам Алексея Миронова и Егора Голенкова, оформившего дубль. Однако затем гости сравняли счет. Отличились Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев. Первый мяч красно-синих забил на 29-й минуте защитник Келлвен.

Таким образом, армейцы продлили серию без побед до семи матчей. Команда Владимира Федотова не выигрывает 19 августа. За это время красно-синие допустили одно поражение и шесть раз подряд сыграли вничью. На данный момент ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Ростов» поднялся с 12-й на 11-ю строчку, набрав десять баллов.

В параллельном матче «Краснодар» дома обыграл «Урал». Игра завершилась со счетом 2:0. У хозяев отличился Кевин Ленини. Защитник гостей Егор Филипенко оформил автогол.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота в Крыму

    Макрон заявил о неспособности Франции принять «всех несчастных мира»

    Франция объявила об отзыве посла в Нигере

    Танец Водонаевой в обтягивающем платье попал на видео

    Стало известно о найденном в Ленобласти теле пропавшего режиссера

    Вучич полностью исключил возможность признания Сербией Косово

    Вучич сообщил об убийстве косовской полицией трех сербов

    В США заявили о мощных ответных ударах России на атаки ВСУ

    Дзюба ответил на вопрос о примирении с Семаком вопросом «кто это»

    Российские военные раскрыли подробности уничтожений танков Leopard в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости