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18:07, 24 сентября 2023Путешествия

Говорившая по-русски блогерша опозорилась в такси на популярном курорте Азии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Тревел-блогерша Саша Коновалова разговаривала с попутчиком по-русски в такси на популярном азиатском курорте Паттайя и опозорилась перед водителем. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что такси вел пожилой местный житель, который поздоровался на тайском и всем своим видом показал, что ничего не понимает по-русски. В дороге Коновалова и ее попутчик почувствовали неприятный запах в салоне автомобиля и начали обсуждать это вслух.

Туристы предположили, что это может быть «пахучая гадость», которую все время едят тайцы, и порассуждали, не стоит ли им взять другую машину, поскольку непонятное зловоние вызывало тошноту. При этом автор публикации призналась, что назвала водителя «дедулей», и отметила, что ей будет перед ним неудобно.

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«И вот мы приехали, а водитель поворачивается и говорит на хорошем русском языке: "Приехали! С вас 60 бат!" Мы аж дар речи потеряли! Отдали деньги. Он улыбнулся и добавил: "Спасибо! До свидания, хорошего дня!"» — написала блогерша.

Она добавила, что до сих пор не знает, понял ли водитель что-то из их разговора или он просто знал стандартный набор фраз на русском. «Обиженным он точно не выглядел. И все-таки мне до сих пор неудобно, когда я вспоминаю эту историю», — пожаловалась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила пять привычек жителей Азии, которые помогут сохранить красоту и здоровье. В их числе она назвала полезным ранний подъем.

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    Марина Черняк
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