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11:36, 25 сентября 2023Ценности

Adidas откажется от части магазинов в России

Бренд Adidas откажется от части магазинов в России и передаст их в субаренду

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Спортивный бренд одежды и обуви Adidas, который уходит с российского рынка, откажется от части своих магазинов в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании.

Выяснилось, что ретейлер передаст в субаренду некоторые торговые точки — это произойдет в рамках сворачивания деятельности марки в России. «В рамках процесса закрытия некоторые более чем из 100 закрытых магазинов Adidas предложены в субаренду», — уточнили в Adidas.

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Ранее в сентябре вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал нового владельца Adidas в России. По словам эксперта, им предположительно станет предприниматель и собственник сети магазинов «Стокманн» Яков Панченко.

Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.

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    Карина Черных
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