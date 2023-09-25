Одна страна столкнулась с кратным ростом климатических расходов

Казначей Австралии Чалмерс: климатические расходы страны выросли на 433 %

За последние три года государственные расходы Австралии на ликвидацию последствий стихийных бедствий выросли на 433 процента и к 30 июня 2023-го достигли 1,6 миллиарда долларов США. Об этом заявил казначей страны Джим Чалмерс. Его слова приводит Bloomberg.

Однако в среднесрочной перспективе затраты местных властей могут увеличиться в еще большей степени из-за усиления влияния природного феномена Эль-Ниньо, нагревающего поверхностный слой воды в экваториальной части Тихого океана. На этом фоне предстоящим летом, которое длится в странах Южного полушария с декабря по март, страна может столкнуться с увеличением числа лесных пожаров. Без принятия соответствующих мер безопасности глобальное потепление в долгосрочной перспективе может привести к негативным последствиям для австралийской экономики, включая агросектор, посетовал Чалмерс.

«Давление меняющегося климата и более частых стихийных бедствий является постоянным, каскадным и кумулятивным. Если не будут приняты дальнейшие меры, урожайность сельскохозяйственных культур в Австралии может снизиться на четыре процента к 2063 году, что обойдется нам примерно в 1,8 миллиарда австралийских долларов (с учетом актуального курса валюты — прим. "Ленты.ру")», — предупредил казначей.

Он напомнил, что прошлым летом страна уже сталкивалась со значительным ущербом из-за последствий масштабных лесных пожаров и наводнений. Суммарный экономический урон тогда составил примерно 1,5 миллиарда австралийских долларов (2,24 миллиарда долларов США по нынешнему курсу). В предстоящем сезоне властям нужно подойти со всей ответственностью к риску новых очагов возгораний, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации, заключил Чалмерс.

В середине августа ученые Университета Нового Южного Уэльса в Канберре и Университета Тасмании пришли к выводу, что повторение разрушительных лесных пожаров, подобных тем, что произошли в Австралии во время так называемого черного лета 2019-2020 годов, представляет собой глобальную угрозу всей биосфере Земли. Новые очаги возгораний могут превратить леса из поглотителей углерода в его источник, тем самым усугубляя глобальное потепление.