Дачников призвали белить деревья осенью одним раствором

«БелНовости»: для защиты от морозов побелите садовые деревья составом с известью

Владельцев дачных участков призвали белить деревья на участке составом на основе извести, чтобы защитить кору от холодов и грызунов. Такой совет им дали эксперты издания «БелНовости».

По информации специалистов, для того, чтобы не лишиться садовых деревьев из-за морозов и нашествия грызунов, каждую осень их необходимо белить. Однако при этом стоит учесть, что за две недели до процедуры растения нужно опрыскать дезинфицирующим средством.

Для изготовления побелки эксперты посоветовали смешать с 10 литрами воды один килограмм гашеной извести, столько же табачной пыли, 200 граммов медного купороса, а также 100 граммов хозяйственного мыла. Помимо этого, для отпугивания грызунов в смесь можно добавить литр белизны. Специалисты добавили, что побелку деревьев можно будет начинать через четыре часа после приготовления раствора. Они заверили, что такая обработка позволить защитить деревья до следующей осени.

Ранее агроном Анастасия Коврижных порекомендовала дачникам белить деревья в октябре или ноябре, после завершения листопада и периода частых дождей.