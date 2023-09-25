Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:08, 25 сентября 2023Экономика

В Абхазии отреагировали на ограничение поставок бензина из России

В Абхазии заявили, что контракты на поставки бензина из России выполняются

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет, заявил представитель абхазской топливной компании «АзИД». Его слова приводит «Апсныпресс».

«Ранее согласованные контракты на поставки выполняются, информации о каких-либо ограничениях от поставщиков не получаем. Изменения, принятые постановлением правительства (речь идет об ограничении поставок из России в республику — прим. "Ленты.ру"), не затрагивают поставки нефтепродуктов в Абхазию в рамках ранее согласованных объемов между нашими странами», — сказал собеседник издания.

Согласно межправсоглашению Москвы и Сухуми по поставкам топлива, бензина в Абхазию в 2023 году суммарно поставят около 59 тысяч тонн, дизельного топлива — 20 тысяч тонн.

Ранее российский кабмин распространил временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию. Поставки в эти республики, а также в страны ЕАЭС будут осуществляться только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Яланская
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    Президент Грузии отправилась в Прибалтику без разрешения правительства

    Дачникам дали советы по правильной посадке свеклы

    За два дня российский военкомат попытались поджечь дважды

    Бумажные пакеты из «Макдоналдса» начали продавать за 1,5 миллиона рублей в сети

    Идущий на собеседование мужчина увидел по пути аллигатора с женщиной в пасти

    Известная российская певица рассказала о закулисье шоу «Голос. Дети»

    У пассажирского самолета треснул иллюминатор во время полета

    Футболист московского «Спартака» устроил скандал в полиции и попал на видео

    В российском городе исчез памятник ссыльным полякам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости