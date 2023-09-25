В Абхазии отреагировали на ограничение поставок бензина из России

В Абхазии заявили, что контракты на поставки бензина из России выполняются

Проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет, заявил представитель абхазской топливной компании «АзИД». Его слова приводит «Апсныпресс».

«Ранее согласованные контракты на поставки выполняются, информации о каких-либо ограничениях от поставщиков не получаем. Изменения, принятые постановлением правительства (речь идет об ограничении поставок из России в республику — прим. "Ленты.ру"), не затрагивают поставки нефтепродуктов в Абхазию в рамках ранее согласованных объемов между нашими странами», — сказал собеседник издания.

Согласно межправсоглашению Москвы и Сухуми по поставкам топлива, бензина в Абхазию в 2023 году суммарно поставят около 59 тысяч тонн, дизельного топлива — 20 тысяч тонн.

Ранее российский кабмин распространил временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию. Поставки в эти республики, а также в страны ЕАЭС будут осуществляться только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями.