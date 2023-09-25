Россия ограничила экспорт бензина в Абхазию и Южную Осетию

Кабмин распространил ограничение на поставки бензина на Абхазию и Южную Осетию

Правительство России распространило временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию, поставки в эти республики, а также в страны ЕАЭС будут осуществляться только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Он признает следующий подпункт утратившим силу: «Временный запрет не распространяется: на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия».

В постановлении также убрали из-под ограничений на экспорт судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Кроме того, запрет не касается товаров, принятых «Транснефтью» или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.

Ранее правительство России временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива. Как отметили в Кремле, такая мера будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что приведет к снижению цен для российских потребителей. В Министерстве энергетики РФ добавили, что ограничения позволят также предотвратить «серый» экспорт моторного топлива.

