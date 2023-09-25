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08:00, 25 сентября 2023Экономика

Россияне с высшим образованием назвали свою идеальную зарплату

«Работа.ру»: россияне с высшим образованием хотят зарплату в 177,9 тысячи рублей

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Россияне с высшим образованием в среднем хотели бы получать зарплату на 34 процента больше тех, кто не окончил вуз. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску вакансий «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, имеющие диплом о высшем образовании соискатели в среднем видят идеальной зарплату в 177,9 тысячи рублей в месяц, а россияне без высшего образования мечтают о зарплате в 133,2 тысячи рублей.

При этом самая большая разница по уровню зарплатных ожиданий наблюдается в индустрии красоты. Россияне с «корочкой» хотели бы получать 254,1 тысячи рублей в месяц, без нее — 67 тысяч рублей (разница в 3,8 раза). Сильно отличаются и желаемые зарплаты в сфере IT и телекома — 248,5 тысячи рублей против 137,6 тысячи (разница в 80 процентов).

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Специалисты в области юриспруденции с высшим образованием хотели бы зарабатывать на 75 процентов больше коллег без диплома (161,2 тысячи рублей против 90 тысяч). В сфере общественного питания разница составляет 64 процента (140,7 тысячи против 85,9), в ретейле и торговле — 33 процента (150,6 тысячи рублей против 113 тысяч), а в строительстве — 32 процента (204,1 тысячи рублей против 154,4 тысячи).

Эксперты также назвали области, в которых диплом о высшем образовании не влияет на зарплатные ожидания. Так, соискатели с дипломом дизайнеров хотели бы зарплату на 13 процентов ниже, чем те, у кого диплома нет (158,3 против 181,4 тысячи рублей). В сфере бытовых услуг россияне без высшего образования хотели бы зарплату на 36 процентов больше, чем имеющие «корочку» (88,3 тысячи против 137,5).

Опрос проводили в сентябре 2023 года, в нем приняли участие пять тысяч экономически активных россиян. В опросе участвовали жители всех городов страны старше 18 лет.

Ранее стало известно, что 75 процентов россиян оказались готовы остаться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты. Также выяснилось, что на нелюбимом рабочем месте сотрудников могут удержать денежные премии и бонусы (46 процентов), перспективы карьерного роста (44 процента) и похвала руководителя (38 процентов).

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    Мария Черкасова
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