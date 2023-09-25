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19:14, 25 сентября 2023Наука и техника

Huawei запустила новый бренд смартфонов

Huawei представила новый бренд премиальных смартфонов Ultimate Design

Кадр: TechAvid / YouTube

Китайская корпорация Huawei запустила новый бренд дорогих смартфонов. Об этом сообщает издание GizmoChina.

На мероприятии в Китае руководители компании рассказали, что бренд Ultimate Design будет объединять самые продвинутые и роскошные смартфоны и аксессуары к ним. «Ultimate Design воплощает собой вершину эстетики, мастерства и инноваций», — отметили в корпорации.

Первым гаджетом новой линейки смартфонов оказался Huawei Mate 60 RS Ultimate Design. Представленный аппарат получил 6,82-дюймовый OLED-дисплей, 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 48 и 40 мегапикселей, вписанными в восьмиугольник.

Журналисты издания отметили, что раньше Huawei выпускала премиальные смартфоны под брендом Porsche Design. Одной из причин отказа от прежней марки и запуска новой специалисты назвали нежелание китайского IT-гиганта платить лицензионные сборы немецкой корпорации Porsche. В материале говорится, что Huawei рационально решила проблему, сократив расходы и создав отдельный бренд.

В конце сентября руководитель китайской компании Honor Чжао Мин прокомментировал слухи о воссоединении с Huawei. По словам предпринимателя объединение двух компаний «абсолютно невозможно».

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    Андрей Ставицкий
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