МИД России вызвал посла Болгарии

МИД: послу Болгарии в РФ выражен протест из-за выдворения настоятеля РПЦ

МИД РФ вызвал посла Болгарии из-за выдворения настоятеля Русской православной церкви из страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Посол Болгарии был вызван в МИД РФ, ему выражен решительный протест из-за выдворения настоятеля и двух служителей подворья РПЦ», — сообщили в ведомстве.

Ранее власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля Русской православной церкви в столице страны Софии архимандрита Вассиана.

Высылку отца Вассиана раскритиковала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. По ее словам, выдворение настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана стало недружественным шагом со стороны Болгарии.