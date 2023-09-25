Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:03, 25 сентября 2023Забота о себе

Врач предупредил о бесполезности анализа на антитела к коронавирусу

Терапевт Рябков: защитный уровень антител к новым штаммам COVID-19 не определен

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Защитный уровень антител к новым штаммам коронавируса не определен, поэтому ориентироваться на этот показатель не стоит, считает терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. О бесполезности анализа на антитела к COVID-19 врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Рябков объяснил, что с помощью лабораторных методов можно определить наличие и количество антител в крови против коронавируса. Однако в настоящее время защитный уровень антител к новым штаммам не определен, поэтому ориентироваться на результаты анализа крови бесполезно. По словам врача, степень защиты от новой коронавирусной инфекции зависит только от срока, прошедшего с момента последней прививки. При этом из-за большого числа вакцинированных переболевших в мире уже можно говорить об определенном уровне коллективного иммунитета к вирусу.

Однако для каждого конкретного человека имеются дополнительные риски, обусловленные возрастом, наличием хронических заболеваний, которые определяют необходимость дополнительных мер по повышению индивидуального иммунитета

Андрей Рябковврач-терапевт

Врач подчеркнул, что коронавирусы постоянно мутируют, часть из новых штаммов оказываются наиболее приспособленными к циркуляции в человеческом организме и быстрой передаче от одного пациента к другому. Такие генетические штаммы вируса получают наибольшее распространение. «Штаммы с высокой летальностью постепенно уступают место штаммам с низкой летальностью, но высокой заразностью. Этот процесс характерен для всех вирусов, в том числе и для коронавируса», — рассказал Рябков.

Материалы по теме:
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей. Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей.Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
24 декабря 2021
Сезон простуд и гриппа. В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
Сезон простуд и гриппа.В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
5 декабря 2022

Также терапевт обратил внимание россиян, что эпидемиологи пока не ожидают серьезного подъема заболеваемости и летальности от коронавирусной инфекции. Несмотря на это, необходимость ежегодной вакцинации сохраняется, если к ней нет противопоказаний, уверен он.

В первую очередь необходимо прививаться пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания, сахарным диабетом, ожирением, онкологией. У этих категорий пациентов отмечается повышенная летальность от новой коронавирусной инфекции

Андрей Рябковврач-терапевт

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола». В них входят пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    «Рубин» победил «Факел» в матче РПЛ

    Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

    Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

    Роднина оправдала украинских фигуристов за отказ от рукопожатий

    Дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы

    Президент Грузии приехала в Эстонию без разрешения правительства

    В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

    Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

    17-летняя россиянка поймала попутку и была изнасилована

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости