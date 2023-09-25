Врач предупредил о бесполезности анализа на антитела к коронавирусу

Терапевт Рябков: защитный уровень антител к новым штаммам COVID-19 не определен

Защитный уровень антител к новым штаммам коронавируса не определен, поэтому ориентироваться на этот показатель не стоит, считает терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. О бесполезности анализа на антитела к COVID-19 врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Рябков объяснил, что с помощью лабораторных методов можно определить наличие и количество антител в крови против коронавируса. Однако в настоящее время защитный уровень антител к новым штаммам не определен, поэтому ориентироваться на результаты анализа крови бесполезно. По словам врача, степень защиты от новой коронавирусной инфекции зависит только от срока, прошедшего с момента последней прививки. При этом из-за большого числа вакцинированных переболевших в мире уже можно говорить об определенном уровне коллективного иммунитета к вирусу.

Однако для каждого конкретного человека имеются дополнительные риски, обусловленные возрастом, наличием хронических заболеваний, которые определяют необходимость дополнительных мер по повышению индивидуального иммунитета Андрей Рябков врач-терапевт

Врач подчеркнул, что коронавирусы постоянно мутируют, часть из новых штаммов оказываются наиболее приспособленными к циркуляции в человеческом организме и быстрой передаче от одного пациента к другому. Такие генетические штаммы вируса получают наибольшее распространение. «Штаммы с высокой летальностью постепенно уступают место штаммам с низкой летальностью, но высокой заразностью. Этот процесс характерен для всех вирусов, в том числе и для коронавируса», — рассказал Рябков.

Также терапевт обратил внимание россиян, что эпидемиологи пока не ожидают серьезного подъема заболеваемости и летальности от коронавирусной инфекции. Несмотря на это, необходимость ежегодной вакцинации сохраняется, если к ней нет противопоказаний, уверен он.

В первую очередь необходимо прививаться пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания, сахарным диабетом, ожирением, онкологией. У этих категорий пациентов отмечается повышенная летальность от новой коронавирусной инфекции Андрей Рябков врач-терапевт

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола». В них входят пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания.