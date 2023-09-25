Врач предупредил о бесполезности анализа на антитела к коронавирусу
Защитный уровень антител к новым штаммам коронавируса не определен, поэтому ориентироваться на этот показатель не стоит, считает терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. О бесполезности анализа на антитела к COVID-19 врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».
Рябков объяснил, что с помощью лабораторных методов можно определить наличие и количество антител в крови против коронавируса. Однако в настоящее время защитный уровень антител к новым штаммам не определен, поэтому ориентироваться на результаты анализа крови бесполезно. По словам врача, степень защиты от новой коронавирусной инфекции зависит только от срока, прошедшего с момента последней прививки. При этом из-за большого числа вакцинированных переболевших в мире уже можно говорить об определенном уровне коллективного иммунитета к вирусу.
Однако для каждого конкретного человека имеются дополнительные риски, обусловленные возрастом, наличием хронических заболеваний, которые определяют необходимость дополнительных мер по повышению индивидуального иммунитета
Врач подчеркнул, что коронавирусы постоянно мутируют, часть из новых штаммов оказываются наиболее приспособленными к циркуляции в человеческом организме и быстрой передаче от одного пациента к другому. Такие генетические штаммы вируса получают наибольшее распространение. «Штаммы с высокой летальностью постепенно уступают место штаммам с низкой летальностью, но высокой заразностью. Этот процесс характерен для всех вирусов, в том числе и для коронавируса», — рассказал Рябков.
Также терапевт обратил внимание россиян, что эпидемиологи пока не ожидают серьезного подъема заболеваемости и летальности от коронавирусной инфекции. Несмотря на это, необходимость ежегодной вакцинации сохраняется, если к ней нет противопоказаний, уверен он.
В первую очередь необходимо прививаться пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания, сахарным диабетом, ожирением, онкологией. У этих категорий пациентов отмечается повышенная летальность от новой коронавирусной инфекции
Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета Михаил Костинов перечислил группы риска из-за нового штамма «пирола». В них входят пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические заболевания.