Создатели Cyberpunk 2077 извинились за оскорбления русских

В CD Projekt RED извинились за оскорбительную для русских озвучку Cyberpunk 2077

Представители польской студии CD Projekt RED принесли извинения русскоязычным геймерам. Заявление появилось в сообществе компании в соцсети «ВКонтакте».

Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что в украинской версии игры появилось несколько реплик, которые могли оскорбить русских игроков. «Эти реплики не написаны сотрудниками CD Projekt RED и не отражают наши взгляды», — заметили авторы сообщения.

Представители компании пообещали, что заменят реплики на другие в следующем обновлении. «Мы извиняемся за эту ситуацию и предпринимаем шаги, чтобы она не повторилась вновь», — подчеркнули в польской студии.

«На самом деле в смысл локализации и не вдумываются. Переводом занимаются, как правило, аутсорсеры», — отметил комментатор Артем Канниций под публикацией CD Projekt RED. Пользователь под ником Слава Гунин возразил: «Если это прошло в релиз, значит, локализация прошла предварительную проверку».

Cyberpunk 2077 вышла для ПК, PlayStation и Xbox в декабре 2020 года. 26 сентября 2023-го состоится выход сюжетного дополнения Phantom Liberty.

В июле пользователи Twitter обратили внимание, что рейтинг игры Cyberpunk 2077 впервые почти за три года изменился на высокий в Steam. Негативные отзывы были связаны с проблемами тайтла, наблюдаемыми при запуске игры на рынок.