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10:38, 25 сентября 2023Путешествия

В России захотели собирать больше данных об авиапассажирах

«Известия»: власти России захотели собирать больше данных об авиапассажирах

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти России захотели еще больше расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые будут передаваться в автоматизированные государственные системы. Об этом пишут «Известия».

Так, отмечается, что сейчас в эту систему собираются ФИО граждан, их дата рождения, пол и гражданство, номер телефона и адрес электронной почты, данные документа, по которому оформлялась бронь, информация о дате поездки, пунктах отправления и назначения пассажиров.

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По словам собеседника издания, в дальнейшем к этим категориям добавятся новые сведения, к примеру данные о способе оплаты билета (наименование банка, последние четыре цифры номера счета или карты, с помощью которой производилась оплата).

Более того, это могут быть данные учетной записи пассажира на сайте авиаперевозчика и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация во время бронировании.

Собеседник газеты рассказал, что могут начать собирать данные о багаже и дате, когда человек бронировал билет, а также сведения о том, с кем он это делал и вносились ли какие-то изменения в бронь. При этом он подчеркнул, что на данный момент точных новых категорий информации, которая будет передаваться властям, нет.

Ранее в сентябре правительству России предложили отказаться от «паритета» в авиации, ввести режим открытого неба и ряд других мер для увеличения турпотока. Уточнялось, что туристический бизнес планирует поднять до 16 миллионов число поездок по России, совершенных иностранцами. Общее же число турпоездок по стране к 2023 году планируют поднять до 140 миллионов, что вдвое превышает показатели прошлого года.

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    Фариза Бацазова
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