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18:39, 25 сентября 2023Силовые структуры

Дело обстрелявшего жилые дома украинского военного направили в суд

В ДНР суд рассмотрит дело обстрелявшего жилые дома украинского военного

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего Сергея Присяжнюка, который обстрелял жилые дома села Коминтерново Новоазовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

52-летний военный бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины проходит обвиняемым по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его дело рассмотрит Верховный суд ДНР.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк вместе с другими украинскими военнослужащими был на боевой позиции «Гром» и по приказу командования вел артиллерийский обстрел жилых домов села Коминтерново Новоазовского района. В результате три дома были повреждены.

Ранее прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех бойцов украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима, обстрелявших из минометов улицы Мариуполя.

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    Варвара Митина
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