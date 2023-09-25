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14:57, 25 сентября 2023Спорт

Детский тренер Дзюбы оценил ответ игрока на вопрос о примирении с Семаком

Детский тренер Дзюбы раскритиковал его за ответ на вопрос о примирении с Семаком

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Александр Шупляков, детский тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил слова футболиста о примирении с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Об этом сообщает Sport24.

Специалист раскритиковал игрока. «Дзюба пытается быть актером, но актер он не лучший. Не знаю, чего он добивается своим поведением, но все зависит от его окружения. Такое поведение его не красит», — отметил Шупляков. От также выразил надежду, что футболист и тренер помирятся.

24 сентября «Локомотив» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1. После игры Дзюба ответил на вопрос, примирился ли он с Семаком, фразой «А кто это?».

9 апреля «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче 22-го тура первенства страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал. Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее футболист на протяжении семи лет играл за «Зенит».

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    Алексей Гусев
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