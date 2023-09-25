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07:50, 25 сентября 2023Мир

Раскрыты последствия потакания Европы замыслам США

Глава МИД Венесуэлы Пинто предрек ослабление ЕС из-за потакания интересам США

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто рассказал, какое будущее ждет европейские страны, если они продолжат потакать интересам США. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

На полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН Пинто раскрыл последствия потакания Европы замыслам США и подчеркнул, что это приведет к ослаблению ЕС. «У Европы есть альтернатива — она должна сама определять свою судьбу», — отметил он.

Министр выразил надежду на то, что страны Европы выберут этот путь, поскольку он позволит им стать важным самостоятельным политическим полюсом.

«К сожалению, по тем признакам, которые мы видим, внутри Европы есть политическая сила, которая предпочитает быть подогнанной к полюсу Соединенных Штатов», — заключил Пинто.

Ранее Пинто предрек скорое появление альтернативы доллару. По его мнению, американская валюта утратит статут основного инструмента в торговле.

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    Марина Совина
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