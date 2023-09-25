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14:43, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Фабрики звезд» раскрыла изнанку проекта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная певица, участница второго сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Юлия Савичева раскрыла изнанку проекта. В интервью Лауре Джугелии, доступном на YouTube, она рассказала, что в начале ей было сложно справляться с популярностью, которая резко обрушилась на нее.

Савичева объяснила, что участники проекта постоянно находились на съемочной площадке и не осознавали, насколько популярными их делает реалити-шоу. «Единственный момент, который мы могли оценить, — это пятничные концерты, когда мы видели, как люди собираются около нашей машины и просто уже начинают адски фанатеть. Мы не понимали, как так? Ведь мы там живем себе по-тихому. А, оказывается, там происходят такие трансформации», — вспомнила она.

Певица рассказала, что в начале ей было сложно привыкнуть к популярности. В частности, по словам Савичевой, когда она шла по улице, многие люди оборачивались ей вслед.

Ранее финалистка третьего сезона «Фабрики звезд» Юлия Михальчик рассказала, что пережила на проекте сильнейший стресс, из-за чего у нее начались проблемы со здоровьем. По словам певицы, врач выписал ей лекарства, из-за которых она сильно поправилась. Позже Михальчик решила похудеть и в итоге у нее развилась анорексия.

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    Олег Давыдов
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