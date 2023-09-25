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16:28, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Финляндии пожаловались на дороговизну поддержки Украины

Представитель Минобороны Финляндии Куусела назвал затратной поддержку Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Поддержка Украины и членство Финляндии в НАТО оказались затратными для республики. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куусела, пишет The New York Times.

«Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится», — сказал Куусела.

Большие средства уйдут на приведение вооруженных сил страны в соответствие со стандартами НАТО, отметил он. По словам Кууселы, это потребует от правительства республики сложных решений, поскольку им придется мыслить «стратегически за пределами границ Финляндии».

Ранее стало известно, что восточная часть Финляндии переживает упадок. Предприятия разоряются, а местные жители теряют работу. Причина в том, что в этой части страны бизнес был ориентирован в основном на российских туристов.

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    Анастасия Яланская
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