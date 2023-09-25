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12:16, 25 сентября 2023Наука и техника

В России впервые провели ракетные стрельбы сразу в четырех средах

МО: в РФ провели первый за 30 лет одновременный пуск ракет в четырех средах

Фото: Лидия Станченко / РИА Новости

Тактические учения Тихоокеанского флота (ТОФ) «Финвал-2023», в ходе которых впервые в новейшей истории России были проведены ракетные стрельбы сразу в четырех средах, завершены. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

Отмечается, что в учениях, в ходе которых было отработано обеспечение безопасности Северного морского пути, приняли участие около 10 тысяч военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники.

«Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха», — добавили в ТОФ.

Мероприятие проходило в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове.

Ранее Минобороны России сообщало, что в рамках учений «Финвал-2023» российские самолеты МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника в небе над Чукоткой.

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    Иван Потапов
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