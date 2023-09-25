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09:10, 25 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 33 рейса

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в понедельник, 25 сентября, произошла отмена и задержка 33 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты 23 воздушных судов, 2 — отменили. Во Внуково тем временем перенесли 3 авиарейса, 2 — отменили. В Шереметьево задержали 2 рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре у самолета российской авиакомпании Red Wings возникли технические неполадки во время взлета. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Сочи во Владикавказ. У воздушного судна не запустился один из двигателей.

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    Фариза Бацазова
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