Девушка ошиблась при отправке пикантных фото и испугалась последствий

Пользовательница Reddit рассказала о том, как ошиблась при отправке альбома со своими пикантными фотографиями своему парню. Девушка перепутала адрес, отправила свои интимные снимки родителям и призналась, что испугалась возможных последствий произошедшего.

Героиня истории решила подарить на день рождения своему возлюбленному альбом, состоящий из ее интимных фотографий. Она отметила, что оформляла доставку через сервис Google Photos.

Недавно девушка переехала от родителей и планировала получить альбом по своему новому адрес. Но когда она оформила заказ, то поняла, что в ее профиле был указан адрес ее старого местожительства. По словам автора поста, изменить его уже было невозможно. В итоге посылка с откровенными фотографиями девушки была отправлена ее родителям.

Героиня истории объяснила, что ее мать всегда вскрывала адресованные ей посылки. «Если я попрошу ее не открывать посылку, потому что там мои интимные фото, она разразится тирадой о том, что в Google отправят эти снимки в мой колледж и на работу, и это разрушит мою жизнь», — описала она одно из возможных последствий. Также девушка отметила, что мать может рассказать о случившемся отцу, и он разочаруется в ней.

В комментариях пользователи возмутились поведением матери девушки. «Возможно, эта история научит ее не вскрывать чужую почту», «Напомните ей, что залезать в чужое почту считается преступлением, а сниматься голой для своего парня — нет», «Что же, в это раз она точно удивится», — высказались они.

Ранее парень рассказал на Reddit о том, как случайно отправил 80 знакомым фото в обнаженном виде. Из-за своего телосложения он получил прозвище, которое прочно за ним закрепилось.