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22:33, 25 сентября 2023Мир

Германия заявила о поставках неисправного оружия Украине

Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала

Часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», — сказала она.

Бербок также признала то, что что-то из помощи Германии Киеву было очень старых образцов. «Мы знали и говорили это вначале, что что-то особо и не работало», — подчеркнула она.

Глава МИД также отметила, что оружие необходимо передавать вместе с боеприпасами, объяснив задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования. По ее словам, некоторые вооружения, отправленные немецкой стороной ВСУ, могли не работать из-за того, что вместе с ними не поставили подходящие снаряды.

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    Екатерина Подвигина
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