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13:44, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

В Испании заявили о «зеленом свете» Украине на использование западного оружия

El Pais: Украине дали «зеленый свет» на использование западного оружия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Союзники Украины по НАТО дали Киеву «зеленый свет» на использование западного оружия в Крыму. Такое мнение выразила испанская газета El Pais.

В материале отмечается, что Украина открыла в Крыму «новый фронт войны». «Союзники [Киева] по НАТО дали ему зеленый свет на использование оружия, которое они ему предоставили», — заявили в издании. Там также добавили, что Украина использует в Крыму поставляемые Западом крылатые ракеты Storm Shadow.

В El Pais подчеркнули, что данное Киеву одобрение Запада — это «значительное изменение сценария». «Еще несколько месяцев назад в Вашингтоне, Берлине или Париже Крым рассматривался как красная черта, которая может еще больше обострить конфликт», — уточняется в статье.

Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, системы ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки. Один военнослужащий пропал без вести. На следующий день, 23 сентября, в Севастополе сбили еще одну ракету ВСУ, которая упала в районе Сухарной балки.

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    Олег Давыдов
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