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07:40, 25 сентября 2023Ценности

Блогерша раскрыла способ носить нижнее белье вместо повседневной одежды

Кадр: @madeleine_white / TikTok

Британка Мадлен Уайт из США раскрыла простой способ носить нижнее белье вместо повседневной одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok, который насчитывает 4,3 миллиона подписчиков.

Сначала юзерша с никнеймом @madeleine_white продемонстрировала два сетчатых боди фиолетового и черного оттенков бренда Savage X Fenty. Затем она решила примерить последний вариант, украшенный вышивкой в виде цветов в области груди. Инфлюэнсерша надела упомянутый предмет гардероба и дополнила его джинсовой юбкой длины миди с разрезом по центру.

К полученному образу блогерша добавила кожаную черную куртку и солнцезащитные очки. При этом в руках она держала серебристую маленькую сумку прямоугольной формы на длинном ремешке.

В июле байер Кейси (фамилия неизвестна) из США назвала простой способ скрыть интимные части тела в прозрачной одежде. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в полупрозрачном оранжевом платье. Чтобы не испытывать смущения от частично открытого тела, она посоветовала использовать прием многослойности.

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    Екатерина Ештокина
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