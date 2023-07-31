Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:33, 31 июля 2023Ценности

Назван простой способ скрыть интимные части тела в прозрачной одежде

Блогерша Кейси: юбкой можно скрыть интимные части тела в прозрачном платье

Фото: Lensabl / Unsplash

Байер Кейси (фамилия неизвестна) из США назвала простой способ скрыть интимные части тела в прозрачной одежде. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @kaseyandherklothes предстала перед камерой в полупрозрачном оранжевом платье. Чтобы не испытывать смущения от частично открытого тела, она посоветовала использовать прием многослойности. На размещенных кадрах блогерша надела поверх наряда джинсовую юбку. «Если вы сегодня не готовы выглядеть дерзко, вы можете сделать так», — заключила она.

Свой образ юзерша дополнила бежевой бейсболкой, красными сабо и сумкой. Кроме того, она надела солнцезащитные очки и многочисленные украшения на шею и запястья.

В июне блогерша Каролина раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала наряд с упомянутым домашним комплектом. Она примерила спортивный бюстгальтер без подклада, розовые укороченные шорты и длинную рубашку.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в потере бойцов в «промышленных масштабах». Каковы перспективы дальнейшего «контрнаступа»?

    Власти Брянской области заявили о атаке БПЛА на здание районного УВД

    Месть похитителю еды из общего холодильника едва не закончилась приездом полиции

    В российском регионе без вести пропала семилетняя школьница

    Курс доллара превысил 92 рубля

    Тарасова обратилась к призвавшим выйти из олимпийского движения депутатам

    Британские спецслужбы заподозрили в причастности к теракту на Крымском мосту

    В Совфеде допустили эскалацию украинского конфликта перед выборами в США

    Российский блогер рассказал о жизни во Вьетнаме на 49 тысяч рублей в месяц

    Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Красноярском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости