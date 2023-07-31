Назван простой способ скрыть интимные части тела в прозрачной одежде

Блогерша Кейси: юбкой можно скрыть интимные части тела в прозрачном платье

Байер Кейси (фамилия неизвестна) из США назвала простой способ скрыть интимные части тела в прозрачной одежде. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @kaseyandherklothes предстала перед камерой в полупрозрачном оранжевом платье. Чтобы не испытывать смущения от частично открытого тела, она посоветовала использовать прием многослойности. На размещенных кадрах блогерша надела поверх наряда джинсовую юбку. «Если вы сегодня не готовы выглядеть дерзко, вы можете сделать так», — заключила она.

Свой образ юзерша дополнила бежевой бейсболкой, красными сабо и сумкой. Кроме того, она надела солнцезащитные очки и многочисленные украшения на шею и запястья.

В июне блогерша Каролина раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала наряд с упомянутым домашним комплектом. Она примерила спортивный бюстгальтер без подклада, розовые укороченные шорты и длинную рубашку.