Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
12:28, 25 сентября 2023Спорт

В ISU оценили отказ украинских фигуристов от рукопожатий

Член ISU Лакерник назвал отказ украинских фигуристов от рукопожатий некрасивым
Александр Лакерник

Александр Лакерник. Кадр: ISU Junior Grand Prix / YouTube

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил отказ украинских фигуристов Виолетты Серовой и Ивана Хобты от рукопожатий с грузинской парой Анастасией Метелкиной и Лукой Берулавой на этапе юниорского Гран-при в Будапеште. Его слова приводит «Матч ТВ».

Лакерник назвал поведение спортсменов некрасивым, посчитав, что нельзя привносить в спорт элементы политики. «Сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдем?» — задался вопросом член ISU.

Метелкина и Берулава стали победителями турнира в Будапеште 24 сентября. Во время церемонии награждения фигуристы подъехали к Серовой и Хобту для взаимных поздравлений, однако те отказались пожимать им руки.

Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, Берулава — с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

    В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости