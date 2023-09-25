Экс-депутат Рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде

Экс-депутат Рады Кива призвал Нетаньяху оценить чествование ветерана СС в Канаде

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оценить чествование ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Официально обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с целью получить справедливую оценку действиям [Владимира] Зеленского в парламенте Канады 22 сентября», — отметил он, прикрепив к посту соответствующий документ.

В своем обращении Кива призвал не закрывать глаза на произошедшее и дать «настоящую и жесткую оценку этим действиям». Он также указал, что считает чествование ветерана СС в Канаде пропагандой и нарушением международных норм права. «Более того, это плевок в лица тем, кто боролся с нацизмом, стал жертвой и потерял своих родных и близких в этой борьбе», — заключил он.

24 сентября агентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. Бывший боец дивизии СС был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует у Канады разъяснений из-за приглашения в парламент и чествования эсэсовца Хунки. По его словам, посольство направит ноты в МИД Канады и офис премьер-министра страны.