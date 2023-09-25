Клишина дала совет российским спортсменам о выступлении в нейтральном статусе

Клишина заявила, что россиянам нужно соглашаться на условия МОК ради Олимпиады

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина дала совет отечественным спортсменам о выступлении в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что нужно соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) ради участия в Олимпийских играх. «Это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Спорт вне политики», — посчитала она.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.