Заммэра российского города отправили под домашний арест за незаконную выплату

Суд взял под домашний арест заммэра Красноярска за злоупотребления полномочиями

Емельяновский районный суд Красноярского края поместил под домашний арест заместителя мэра Красноярска Дмитрия Веретельникова, обвиняемого в незаконной выплате 370 тысяч рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краевой прокуратуре.

Ему избрана мера пресечения до 21 ноября в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в феврале 2023 года Веретельников, также возглавляющий департамент градостроительства, выписал заместителю компенсацию в связи с досрочным увольнением по сокращению его должности. Спустя несколько недель после выплаты уволенный сотрудник вышел на работу в управление капитального строительства, находящееся в ведении Веретельникова.

Сумма незаконной выплаты сотруднику составляет 370 тысяч рублей.