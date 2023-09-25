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09:31, 25 сентября 2023Силовые структуры

Заммэра российского города отправили под домашний арест за незаконную выплату

Суд взял под домашний арест заммэра Красноярска за злоупотребления полномочиями

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Емельяновский районный суд Красноярского края поместил под домашний арест заместителя мэра Красноярска Дмитрия Веретельникова, обвиняемого в незаконной выплате 370 тысяч рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краевой прокуратуре.

Ему избрана мера пресечения до 21 ноября в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, в феврале 2023 года Веретельников, также возглавляющий департамент градостроительства, выписал заместителю компенсацию в связи с досрочным увольнением по сокращению его должности. Спустя несколько недель после выплаты уволенный сотрудник вышел на работу в управление капитального строительства, находящееся в ведении Веретельникова.

Сумма незаконной выплаты сотруднику составляет 370 тысяч рублей.

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    Любовь Ширижик
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