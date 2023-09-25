Российская полиция начала поиск поджигателя с железной дороги

На Кубани неизвестный поджег оборудование на железной дороге у станции Крымская

В Краснодарском крае неизвестный поджег оборудование на железной дороге рядом со станцией Крымская. Об этом сообщает Baza.

Диверсия была совершена ранним утром 24 сентября. Злоумышленник поджег два релейных шкафа и один резервный аккумуляторный шкаф. Работники заметили пожар и оперативно его ликвидировали.

Из-за повреждения оборудования была непродолжительная задержка движения двух пассажирских поездов Адлер — Анапа и Петербург — Новороссийск.

В настоящее время полиция разыскивает поджигателя. На месте диверсии полицейские изъяли пластиковую бутылку объемом 1,5 литра и жестяную банку от энергетика со следами бензина и масла, уточняет Telegram-канал SHOT.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

25 сентября сообщалось, что в Новосибирске военные задержали сторонника украинского «Легиона "Свобода России"» (организация признана в РФ террористической и запрещена) на территории воинской части. Мужчина был передан сотрудникам полиции российского города и отправлен на допрос. Он признался, что в ночь на 11 сентября поджег помещение ППС, расположенное на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги.