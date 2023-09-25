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11:17, 25 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин перевозил в машине более 121,5 килограмма наркотиков и попался

В Ленобласти полиция задержала мужчину с 121,5 килограмма наркотиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области полиция задержала 40-летнего мужчину, в машине которого обнаружили более 121,5 килограмма наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ»). Мужчина заключен под стражу.

В селе Никольское гаишники остановили автомобиль, в котором обнаружили шесть полимерных строительных мешков. В них было по несколько пакетов с неизвестным веществом. Силовики изъяли мешки и направили вещество на экспертизу, которая показала, что задержанный перевозил гашиш.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух нарколабораторий в Ростове-на-Дону, организованных для производства синтетических наркотиков в особо крупных размерах.

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    Варвара Митина
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