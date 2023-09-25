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09:17, 25 сентября 2023Из жизни

100-летняя пенсионерка раскрыла простые секреты долгой жизни

100-летняя женщина из США назвала работу в офисе причиной долголетия

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

100-летняя жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, раскрыла простые секреты долголетия. Об этом сообщает The News International.

Мэделин Палдо, недавно вышедшая на пенсию, считает, что прожила долгую жизнь прежде всего благодаря работе. Трудовая деятельность женщины началась в 18 лет в семейной фирме. Она работала в офисе и очень дорожила общением с клиентами. «Мне нравилось работать. А вот выход на пенсию не очень понравился», — говорит она.

Еще одной причиной долголетия женщина назвала генетику. Палдо отметила, что ее старшая сестра дожила до 103 лет. Однако пенсионерка заявила, что полагается не только на наследственность, но и на себя. Женщина следит за здоровьем, придерживается растительной диеты и ведет активный образ жизни. «Я не жалуюсь здоровье. Я хожу, разговариваю, у меня ничего не болит», — утверждает она. Кроме того, Палдо всегда оптимистична и не боится трудностей. По ее мнению, любую проблему можно решить.

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Несмотря на преклонный возраст, женщина ведет активную социальную жизнь, а также уделят много времени родным и друзьям. Она посещает семейные мероприятия, ходит на ужины с детьми, а также раз в неделю посещает кофейню вместе с сыном. «Я жду этого каждую неделю», — признается она.

Ранее сообщалось, что 102-летняя жительница США Перл Тейлор раскрыла в соцсетях секреты долголетия и рассказала, что делает для сохранения остроты ума. Женщина подчеркнула, что старается не зацикливаться на негативных мыслях.

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    Алиса Удовик
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