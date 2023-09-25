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13:33, 25 сентября 2023Силовые структуры

Женщина потеряла квартиру в центре Москвы за 24 миллиона рублей из-за аферистов

Мошенники заполучили квартиру в центре Москвы за 24,5 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве полиция задержала женщину, которая обманным путем вместе с подельниками завладела квартирой в центре столицы стоимостью более 24,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Суд отправил ее под стражу. На квартиру наложен арест.

По версии следствия, мошенники сделали подложный паспорт гражданина России на имя собственницы квартиры на Космодамианской набережной, используя при этом фотографию обвиняемой. Далее они заключили договор купли-продажи, якобы между собственницей и покупателем, а потом передали его для регистрации. В результате этих действий хозяйка недвижимости понесла ущерб в особо крупном размере.

Ранее суд в Москве заключил под стражу 24-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве почти двух миллионов рублей у российской пенсионерки.

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    Варвара Митина
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