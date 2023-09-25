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10:55, 25 сентября 2023Бывший СССР

На Украине мобилизовали одного из начальников НАБУ из-за сговора с Коломойским

«Страна.ua»: один из начальников НАБУ мобилизован из-за сговора с Коломойским
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

На Украине мобилизовали одного из ключевых людей в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), начальника главного управления детективов Андрея Калужинского из-за сговора с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Руководство НАБУ обвинило Калужинского в том, что он покрывал Коломойского и действовал в его интересах, оттягивая до последнего вручение подозрения олигарху, информировал его, подыгрывал всеми способами. Но на публику скандал решили не выносить, договорились, что официальной версией будет то, что Калужинского мобилизовали. Но де-факто это уход с должности», — рассказал изданию неназванный источник.

Ранее судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олег Ткаченко отказался рассмотреть ходатайство НАБУ с просьбой арестовать активы Коломойского. Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц на сумму более 81,2 миллиона долларов, почти тысячи объектов недвижимости, более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

В «Центре противодействия коррупции» пояснили, что арест был необходим для конфискации этого имущества в случае обвинительного приговора Коломойскому.

Там отметили, что на основании постановления НАБУ на активы был наложен арест на 48 часов, в дальнейшем его должен продлить следственный судья ВАКС.

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    Алевтина Запольская
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