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19:51, 25 сентября 2023Культура

Фестиваль New Star Weekend посетили семь тысяч гостей

Фестиваль New Star Weekend в горах курорта «Роза Хутор» посетили 7 тысяч гостей

Фото: New Star Weekend 2023

Ежегодный фестиваль New Star Weekend в горах курорта «Роза Хутор» посетило 7000 гостей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 21 по 24 сентября в рамках многодневного мероприятия также выступили 65 артистов, на высоте 1100 метров были организованы яркие световые шоу и хайкинг со звездой. «Еще на первых этапах создания New Star Weekend мы решили, что хотим дать проекту мощный старт и использовать для этого весь накопленный за 15 лет проведения New Star Camp опыт. Получилось ли? Да, и даже лучше, чем можно было ожидать!» — сказал Игорь Игнатьев, создатель New Star Camp и New Star Weekend.

Участниками музыкальной программы стали те исполнители, чье творчество украсило атмосферу горных локаций, а каждому их выступлению помогли такие студии дизайна, как Sila Sveta, СЕТАП и Dreamlaser. На New Star Weekend в этом году выступили хедлайнеры BIICLA, WOZHD, BLIZKEY, Меджикул, fck stereotypes и лайв-бэнд Symbol, «Станция метро Горьковская», Kedr Livanskiy, Flaty, Errortica, резиденты Mutabor, Arma17 и многие другие.

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    Сергей Равин
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