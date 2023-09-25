Китайский производитель бытовой техники закроет производство в России

Haier закроет завод бытовой техники Candy в РФ из-за низкой прибыли

Китайский производитель бытовой техники Haier решил закрыть производство итальянского бренда Candy в России из-за «низкой прибыльности». Об этом со ссылкой на близкий к российскому представительству источник сообщает «Коммерсантъ».

Мощности завода Candy в Кирове были рассчитаны на европейский рынок — предприятие должно было выпускать до миллиона стиральных машин и холодильников в год. Однако после начала спецоперации на Украине объемы производства снизились до 300-400 тысяч единиц, и выручка российского юрлица начала падать. По словам источника, в ходе ликвидации ООО «Канди С.Н.Г.» часть сотрудников уволят, а часть переведут в Haier.

Итальянский бренд Candy занимает восьмое место по популярности в России по продажам холодильников и четвертое — среди стиральных машин. По словам управляющего директора направления КБТ «Марвел-Дистрибуции» Дмитрия Левина, компания стала известна благодаря встраиваемой технике по низкой цене. Это был бюджетный продукт для маленьких квартир и студий, в то время как Haier позиционирует себя как бренд среднего сегмента с заходом в премиальный.

«Скорее всего, техника Candy исчезнет с прилавков. Стиральные машины Candy безболезненно могут заменить такие бренды, как Indesit, или недорогие модели самой Haier», — добавил эксперт.

Производственные мощности в Кирове могут продать другому инвестору, так как местная сборочная линия мало кому подойдет: завод несовременный, и Haier не станет производить там свою технику, объяснил Левин.

С начала 2023 года в России резко вырос спрос на ремонт бытовой техники. За январь-август россияне стали интересоваться ремонтом бытовых приборов на 20 процентов чаще. При этом специалисты по ремонту посудомоечных машин стали востребованы на семь процентов чаще, холодильников — на шесть процентов. Мастеров по стиральным машинам искали чаще на пять процентов. Эксперты считают, что россияне с опаской относятся к новым брендам и продолжают пользоваться старыми приборами, которые рано или поздно ломаются.