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01:24, 25 сентября 2023Бывший СССР

Украину назвали неинтересной Евросоюзу

Медведчук назвал Украину неинтересной Евросоюзу даже как сырьевой придаток
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что страна неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка. Об этом он написал в статье для издания aif.ru.

Медведчук назвал Украину неинтересной Евросоюзу и объяснил, что сельхозпродукция страны подрывает экономику ряда европейских стран. По его словам, такие сырьевые ресурсы, как лес и ископаемые, все больше истощаются. Однако Запад заинтересован не в восстановлении Украины, а в ее уничтожении по принципу «Так не доставайся же ты никому».

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Политик также исключил украинское экономическое чудо и подчеркнул, что в западном варианте его достичь невозможно.

«Да, Запад накачал уже Украину деньгами и ресурсами для войны, но желаемого эффекта не достиг. Украина как таран для России, как средство для достижения контроля за ее ресурсами Запад вполне устраивает. Но как независимый конкурентоспособный экономический субъект Украина не устраивает Запад в принципе», — заключил Медведчук.

В той же статье Медведчук назвал три условия разрядки кризиса на Украине. Среди них — признание и интересов, и суверенитета стран, которые не относятся к Западу; приоритет человеческих жизней над политическими интересами и создание новой системы безопасности.

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    Марина Совина
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