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10:05, 25 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Психолог Михаил Саидов утверждает, что стабилизировать самооценку могут все, даже недолюбленные и неуверенные в себе люди, у которых обычно есть с ней проблемы. Способы сделать это он назвал «Ленте.ру».

Люди, которые сами не ценят себя, часто не преуспевают в карьере, рассказал Саидов. Они постоянно разочарованы и тоскуют о несбывшихся мечтах. Из-за этого их могут не ценить партнеры, друзья и даже родственники. И чаще всего, заявил он, от неуверенности в себе страдают женщины.

Ученые из Австралии изучали гендерные различия в самооценке интеллекта. В результате мужчины чаще всего переоценивали себя, а женщины наоборот — недооценивали

По словам психолога, для женщин неуверенность чревата подавлением собственных желаний, проявлением жертвенности. Например, они сохраняют брак с нелюбимым мужем ради детей или готовы терпеть моральное и физическое насилие ради любви.

И все же люди, которых ранее не любили в достаточной мере и недооценивали, могут приобрести уверенность в себе. Для начала нужно научиться сомневаться в негативных мыслях по поводу внешности, умственных и физических способностях. После необходимо предпринимать конкретные шаги

Михаил Саидовпсихолог

Психолог советует попробовать начать относиться к себе наоборот. «Вместо критики ― похвала, вместо наказания ― подарок, вместо осуждения ― признание заслуг. Начните дарить себе радость всеми возможными способами: физические удовольствия, занимательный досуг, приятные мелочи», — призвал он.

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По его словам, тело можно и нужно использовать как инструмент для решения проблемы. На пути к развитию самоуверенности стоит попробовать перестать сутулиться, прятать руки в карманы или складывать их на груди, закрывшись от мира. Нужно расправлять плечи, помогать себе в разговоре жестами, улыбаться первым.

В работе над собой необходимо научиться быть честным, считает Саидов. Общаться искренне, заявлять о своих желаниях, признавать ошибки, прямо говорить «нет» при необходимости. «Готовьтесь, что это приведет к изменениям в окружении. Токсичные люди будут чувствовать себя некомфортно и прекратят общение», — отметил собеседник «Ленты.ру».

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    Вера Владзиевская
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