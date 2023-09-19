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14:01, 19 сентября 2023Забота о себе

Назван способ не тревожиться по пустякам

Социолог Юлия Байер призвала ограничивать чтение новостей для борьбы со стрессом

Фото: Alexei Maridashvili / Unsplash

Социолог Юлия Байер призвала ограничивать чтение новостей для борьбы со стрессом и тревогой. Директор образовательных программ «Социальная работа», «Социология» РАНХиГС в разговоре с «Лентой.ру» назвала россиянам способ не тревожиться по пустякам.

«Объективный мир мы контролировать не можем, но мы отвечаем за то, что происходит внутри нас, — говорит Байер. — Поэтому тревоги, страхи в наших головах — ответ на триггеры внешнего мира. Вполне в нашей власти переключать сознание и мысли со страха, тревоги на то, что в жизни ценно».

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что за последние годы у людей изменились ценности. По ее словам, результаты недавнего исследования показали, что молодежь России и Европы в подавляющем большинстве называет гармоничное душевное состояние важнейшим фактором счастья.

Известно, что стресс увеличивает уровень гормона кортизола. Он подавляет иммунную систему, поэтому чем больше человек тревожится, тем ниже его иммунитет. Соответственно, организм легче подхватывает инфекции и вирусы

Юлия Байерсоциолог

По словам Байер, чтобы перестать тревожиться по пустякам, нужно взять на себя ответственность за происходящее в голове, за реакции на раздражители внешнего мира.

Также важно, добавляет она, фильтровать поступающую информацию. «Если вы нервничаете из-за каких-то новостей, на которые не можете повлиять, ограничьте их, — советует Байер. — Это схоже с ситуацией, когда вы сидите за большим накрытым столом, вы выбираете что положить в тарелку, а не едите все подряд».

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Фильтрацию поступающих из средств массовой информации данных социолог назвала главным условием сохранения душевного равновесия. «Информации так много, и, если ее не фильтровать, то будет и тревога, и страх», — резюмировала Байер.

Ранее психолог Геляна Ширикинова предложила необычный способ борьбы со стрессом. Она посоветовала притвориться водорослью на 10 минут ради борьбы со стрессом.

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    Вера Владзиевская
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